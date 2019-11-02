هاني شاكر يوضح موقفه من اعتذار حمو بيكا بعد إهانته له ولأعضاء النقابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقيين، عن موقفه من اعتذار فنان المهرجانات حمو بيكا، بعد أن تعدى الأخير بألفاظ جارحة عليه وعلى أعضاء مجلس النقابة.

هاني شاكر، قال خلال لقائه في برنامج «THE INSIDER»، المذاع عبر تلفزيون دبي: “لا أقبل الاعتذار، وأعتقد أعضاء المجلس أيضا لم يقبلوا هذا الاعتذار؛ لأن اللي حصل في النقابة دا شىء يحاسب عليه القانون”.

وأضاف: “إحنا ما تغلطش فينا كدا في خناقة ولا في كلمة زعل، لا دا تهجم وتصريح واضح على هد النقابة وحرقها، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب، وهايجي يهد النقابة، وعمل هاشتاج إزالة للنقابة، أد كدا النقابة عاملالك مشكلة، والناس اللي في النقابة أخلاقهم مش كويسة، ومرتشيين”.

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وتابع: “أعتقد أن الاعتذار لاينهي الأزمة، بجانب الإجراءات القانونية للمحاضر التي اتخذت ضده في مصر أو الإسكندرية”.

وكان حمو بيكا، قد تهجم على نقابة المهن الموسيقية وهدد في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، بتكسير النقابة، كما اتهم أعضاء النقابة بالرشوة، ووصف هاني شاكر بأنه لا يعترف به كفنان، وهدد بالتظاهر برفقة عدد من جمهوره لعدم إعطائه عضوية النقابة أو تصريح عمل دي جي.

وتقدم حمو بيكا، بالاعتذار إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عما بدر منه بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين، قائلا: “أسف لأمير الغناء العربي.. أنا أخوك الصغير، ومش طالب غير إنك تساعدني وتاخدني تحت جناحك”.