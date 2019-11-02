ستيف هارفي بالزي الخليجي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر مقدم البرامج الأمريكي الشهير ستيف هارفي، فى دولة الإمارات بشكل مختلف، حيث أرتدى ملابس عربية.

ونشر الحساب الرسمي لموقع : الإمارات اليوم” فيديو يظهر به هارفي مرتديا الجلباب والعقال، مؤكدين ترحيب المغردين الإماراتين به، خلال زيارته للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ورحب به بعض المغردون على طريقتهم، فقال أحدهم :”مرحبا ساعي أبو هارفي”، كما قال آخر : وربي ستايله طلعنا واحد مننا وفينا.

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ويعتبر هارفي من الشخصيات الإعلامية المؤثرة والملهمة حول العالم، ويقدم برنامج “اسأل ستيف” أو Ask Steve الذي يحظى بجمهور واسع.

والجدير بالذكر أن ستيف هارفي من مواليد 17 يناير 1957ممثل كوميدي، مؤلف، منتج أمريكي، مقدم برامج إذاعية، كما قدم برامج تلفزيونية مثل ستيف هارفي مورنينج شو وبرنامج ستيف هارفي وبرنامج فاميلي فيود.

وألف ستيف هارفي كتاب تصرَّفي كسيِّدة وفكري كرجل، والذي نشر في مارس 2008 بدأ ستيف هارفي في الكوميديا الارتجالية، مما قاده إلى أدوار تلفزيونية مثل مضيف “Showtime” في Apollo ونجم “WB. Sitcom”.

وكان ستيف هارفي واحدًا من الكوميديين الأربعة الذين ظهروا في فيلم سبايك لي. وهو يستضيف الآن برنامجًا إذاعيًا مشتركًا وبرنامج الألعاب التلفزيوني “Family Fued”