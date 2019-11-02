منى زكي تعرض تجربتها في تربية ابنتها وكيف تتعامل مع فترة المراهقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منى زكي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها خلال لقائها باليونيسيف والذي اختيرت سفيرة للمنظمة منذ عامين.

منى زكي، ذكرت خلال حلقة بعنوان “بالهداوة مش بالقساوة”، تفاصيل موقف لها مع ابنته لي لي، وكشف استطاعت أن تقنعها فيه برأيها وتعاملها مع قراراتها الغريبة بعقلانية.

وقالت منى زكي، في الفيديو، إن ابنتها لي لي، تعيش في مرحلة المراهقة، ولذلك كثيرًا ما تتخذ العديد من القرارات الغريبة في بعض الأحيان بالنسبة لها كأم، مشيرة إلى أن ابنتها قررت في أحد الأيام أن تنتقل من مدرستها التي تهتم بالدرجات العالية، وأن تلتحق بمدرسة أخرى تنمي مهاراتها خاصة أنها رسامة وتحتاج لتنمية مهاراتها.

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وأضافت، أنها ظلت ترفض قرار ابنتها لمدة عامين، إلا أنها وافقت في النهاية حتى لا تظلمها، مؤكدة أن ذلك انعكس على شخصية ابنتها التي أصبحت أكثر نضجًا وتفتحًا للحياة.

يذكر أن منى زكي، تنشغل حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، ويتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.