فنانو مصر يحتفلون بالهالوين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل عدد من النجوم بعيد الهالوين، أو الرعب والهلع، ونشروا صورًا من الاحتفال عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن النجوم الذين احتفلوا بالهالوين، الفنانة المصرية داليا البحيري، حيث نشرت صور لها برفقة ابنتها وهما ترتيدان ملابس وتضعان ماكياجًا مرعبًا وعلقت على الصور قائلة: “ليلة الهالوين من مدريد”.

كما نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، صورا لها أيضا مع ابنتها خلال احتفالهما بالهالوين فارتدت ملابس غريبة وقناعا مخيفا، فيما ارتدت ابنتها ملابس تظهر فيها جالسة على كتفي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

الفنانة الشابة هند عبدالحليم، احتفلت هي الأخرى بالهالوين، ونشرت صور الاحتفال التي ظهرت فيها برفقة أصدقائها بإطلالة مخبيفة بعد اعتمادها على ماكياج أسود غريب، ووضعت شكل الخفاش للعيون، وروج أسود، وارتدت هند فستانا أسود قصيرا.

الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، ظهرت هي الأخرى عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصحبة طفليها و ارتدت إكسسوارات وقبعة الساحرة، بينما ارتدى طفلاها زي الأميرة “سنوايت” و”وسبايدر مان” احتفالا بالهالوين.

Advertisements

كما شارك الفنان محمد رمضان، وزوجته في احتفالات الهالوين برفقة عدد من أصدقائها وارتدت زوجته قناعًا على الوجه، بينما هو حرص على ارتداء ملابس جلدية تبرز عضلاته.

كما احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي بالهالوين، بإطلالة مرعبة برفقة احد الأشخاص وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

الفنانة هيدي كرم، احتفلت بالهالوين برفقة ابننها نديمن ونشرت صورة له بإطلالة مرعبة بعد أن قامت هي بالرسم على وجهه وعرضت على من يريد أن تقوم هي له بذلك مقابل خمسة جنيهات.

ويعتبر عيد الهالوين عيدا رسميا عند كثير من الدول الأوروبية، وفي هذا اليوم تعطل جميع المؤسسات أعمالها لإقامة الاحتفالات، ويحتفل الغرب به في ليلة 31 أكتوبر ، والذي يتزامن مع بداية السنة الطقسية للمسيحية الغربية والتي تقتصر على 3 أيام مكرسة لاستذكار الموتى.