إليسا ترقص حافية القدمين بإطلالةٍ حمراء.. إليكِ ثمن فستانها!‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنانة اللبنانية إليسا كانت سيعدةً ليلة أمس الجمعة، بالنجاح الذي حققته على مسرح "أولمبيا" في العاصمة الفرنسية باريس، إذ نشرت مقطع فيديو في تغريدةٍ لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من الحفل وهي تغني بالفرنسية للنجمة المصرية العالمية الراحلة داليدا، معلقةً عليه: "في حب #داليدا".

وشغلت إليسا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها للفيديو بإطلالتها باللون الأحمر؛ إذ اختارت فستانًا من طراز "ستيلا مكارتني" يبلغ ثمنه 2739 دولارًا أمريكيًا؛ إذ بدّت لافتةً للغاية.

وعلى الرغم من من إطلالتها الملفتة إلا أنَّ أكثر ما أثار انتباه المتابعين هو غناؤها بالفرنسية، إذ طالبوها بأن تضم أغنية الراحلة داليدا "je veux mourir sur scène" إلى ألبومها الغنائي.

بالإضافة إلى عفويتها التي كانت حاضرةً بشكلٍ كبير على المسرح؛ إذ غنّت ورقصت حافية القدمين، لتطير على المسرح كالفراشة من شدة سعادتها، مع اعتذارها من الجمهور بشأن ذلك، قائلةً في أحد الفيديوهات المنتشرة لها من الحفل: "بعتذر إني عم غنّي من دون شوز"؛ ما دعى البعض إلى وصفها بأنها "سندريلا بيروت".

وانتشرت مقاطع فيديو أخرى من الحفل أظهرت الحشد الجماهيري الذي وصل الآلاف، وافتتاحها للحفل بأغنية للسيدة فيروز "ع اسمك غنيت" وأخرى "بيقولو زغير بلدي".

Advertisements

وكما هو متوقع وعلى خلفية مشاركتها بالاحتجاجات الشعبية التي ملأت الشوارع اللبنانية في الفترة الماضية للمطالبة باستقالة الحكومة، قامت إليسا برفع علم بلادها لبنان مشيرة للأرزة، أثناء غنائها بعض الأغاني اللبنانية الوطنية.

واللافت كذلك قيام إحدى معجبات النجمة بالصعود إلى المسرح حاملةً قالب حلوى صغيرًا، احتفالاً بعيد ميلاد إليسا والذي صادف قبل أيامٍ فقط من حفلها على مسرح "أولمبيا".

وكانت إليسا غردت قبل ساعات من حفلها أنّ تذاكر حفلها نفدت، وكتبت: "تذاكر حفلي نفدت وأنتظر رؤيتكم جميعًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، ومن إخراج إنجي جمال.