يسرا محنوش تكشف ما تعلمته من كاظم الساهر.. وهذا شرطها للزواج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة التونسية يسرا محنوش نجمة برنامجي المواهب "سوبر ستار" و"ذا فويس"، إن تغيير لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" يصب في صالح المواهب الغنائية، موضحة أنها لو كانت من بين المشاركين هذا الموسم كانت ستختار الانضمام لفريق الفنانة المغربية سميرة سعيد.

وكشفت "محنوش"، عن سبب هذا الاختيار بأن سميرة سعيد فنانتها المفضلة واستطاعت في فترة وجيزة تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة في العالم العربي إضافة إلى أنها تمتلك ذكاء موسيقيًا وكاريزما قوية.

وكشفت يسرا محنوش، في تصريحات صحفية عن نصائح الفنان الكبير كاظم الساهر لها موضحًة أنها تجمعها به صداقة قوية منذ ظهورها في الموسم الأول من "ذا فويس" وأنها تعتبره أستاذها ومعلمها الأول، مؤكدًة أنه نصحها بالابتعاد عن حروب التصريحات التي تُشاع بين الفنانين من آن لآخر.

وأضافت الفنانة التونسية بأنها تعلمت منه أسلوبه الراقي في الرد على الشائعات التي تغذيها مواقع التواصل الاجتماعي موضحًة أنه نصحها أيضًا باتباع نظام الإنتاج لنفسها وعدم الاعتماد على شركة بعينها لافتًة إلى أنها نجحت في هذا رغم التعب والمجهود الكبيرين.

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وأشارت يسرا محنوش، إلى أن الفن لم يبعدها عن الزواج والارتباط، مردفًة أنها تبحث عن زوج في المستقبل يكون داعم لمسيرتها الفنية ولا يوقفها كاشفًة أن الاختيار أصبح أمر صعب في ظل تواجد الفنان تحت الأضواء باستمرار ولكن ها هو القدر.

واستطردت "محنوش"، أنها تعتبر والدها أهم شاعر غنائي في تونس، موضحًة أنها اتجهت حاليًا للتلحين لأنها تمتلك هذه الموهبة منذ الصغر وأكدت أنها تمتلك الكثير من الأغاني من تلحينها وستطلقها للنور قريبًا.

وشددّت على أنها لن تستقر في مصر بشكل نهائي وكل ما تتاح زيارتها تفعل ذلك باعتبارها بلد الفن الذي يضيف لأي فنان، إلا أنها لن تستطيع أن تترك عائلتها أو تبتعد عنهم خاصًة والدتها التي تعتبرها كل ما لها في الدنيا.

واختتمت بأنها تفكر حاليًا في خطوتها المقبلة ولن تتخذ أي قرار حيال هذه الخطوة بل تعيش فترة من التأمل لاختيار الطريق المناسب إضافة إلى طرحها لأغاني منفردة كل فترة.