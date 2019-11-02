أحلام تنهار باكيةً بسبب فجر السعيد وتوجه رسالةً.. هكذا تفاعل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتواصل حديث الجمهور عن مقطع الفيديو الخاص بالنجمة الإماراتية أحلام التي انهارت فيه باكية خلال إجابتها عن سؤال في كواليس برنامج "ذا فويس" وتحديدًا فيما يتعلق بمرض صديقتها المقربة الإعلامية فجر السعيد.

وأطلت أحلام في الفيديو وهي تجيب عن سؤال يخص الدروس التي تعلمتها من الحياة، لتقول إن أهم ما تعلمته هو أن الحياة لا تستحق الركض وراءها، وأن الإنسان لن ينال إلا ما كتب الله له مهما حاول أن يفعل.

ووجهت الفنانة الإماراتية نصيحة إلى متابعيها بعدم القسوة على النفس من أجل الحياة قائلة: "الحياة لا تستحق أن تركضوا وتلهثوا وراها"، وأن على الإنسان أن يكون متصالحًا مع نفسه.

واستذكرت أحلام لحظة رؤيتها لفجر السعيد على سرير المرض، ثم دخلت في نوبة بكاء تسببت في قطع التصوير.

وتعاطف الجمهور مع الفنانة الإماراتية خلال بكائها، مؤكدين بأنها مخلصة جدًا لصديقتها فجر السعيد، مشددين على أن التجارب علّمت الكثيرين بأن الحياة صعبة جدًا ومسؤولياتها متعددة، وهناك من رضي بما قسمه له الله في الدنيا.

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وأضاف متابعو الفنانة أن الإنسان يجب أن يأخذ الدروس والعبر من المواقف التي يشاهدها حوله؛ لأنها كفيلة لأن توضح ظروف الناس سواء أكانت صعبة أو سعيدة، لافتين إلى أن أحلام قلبها "أبيض" ودائمًا ما تُظهر ذلك، بشهادة الكثير من زملائها في الوسط الفني أبرزهم نانسي عجرم.

من جهتها ردّت الإعلامية الكويتية على أحلام بقولها:" حبيبتي أحلام الله لا يحرمني من محبتج ووجودج بحياتي...تعالي لا تتأخرين حضري معاي العملية محتاجيج حدددي".

وموقف أحلام ليس الأول تجاه صديقتها، فقد كشفت تقارير إعلامية أن الفنانة الإماراتية حاولت الاعتذار عن المشاركة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" بسبب مرض فجر السعيد، إلا أن القائمين على mbc حرصوا على تأجيل التصوير حوالي 10 أيام حتى تطمئن على صديقتها المقربة بشكل كامل وتستطيع بدء التصوير.

وبشأن "ذا فويس" كذلك؛ فقد قيّم الإعلامي السعودي علي العلياني أعضاء لجنة التحكيم بعد انتهاء مرحلة "الصوت وبس"، ورأى أن الفنانة الإماراتية أحلام هي إضافة للبرنامج وتنحاز للفن فقط دون أي اعتبارات أخرى، بينما اعتبر النجم اللبناني راغب علامة لا يملك أدواتًا فنية لتقييم المشتركين.