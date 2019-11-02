فايز المالكي بعد أنباء تدهور حالته الصحية: "ما فيني إلا العافية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه في "سناب شات" يشكر كل من سأل عنه، موضحًا حقيقة الشائعة التي انتشرت حول تعرضه لوعكة صحية كبيرة اضطرته لإجراء عملية جراحية عاجلة.

فقد تداول الكثيرون الخبر ما بين مصدق ومكذب، وتحت وسم#فايز_المالكي_خطاك_السوء، تمنى المتابعون للمالكي الشفاء العاجل، متسائلين عن طبيعة العملية الجراحية التي أجريت له.

من جانبه، رد فايز المالكي على هذا التساؤل عبر حسابه الرسمي، "الله يسلمكم ويرحم والديكم، أن بخير وصحة ومسوي عملية إزالة لحمية من الأنف"، متسائلاً عن سبب انتشار هذا الخبر ووصوله إلى ترند في السعودية، واختتم حديثه بالقول "والله مافي إلا العافية".

وخلال الأيام الماضية تعرض المالكي لانتقادات حادة لم يرد على أي منها مفضلاً التزام الصمت، حيث أثار المالكي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مشهد ترويجي لمسلسل "سريع سريع"، وظهر ببشرة سوداء وملابس كالتي يرتديها الشعب السوداني، الأمر الذي جعل الكثيرون يتهمونه بالعنصرية، كما شن إعلاميون من السودان هجومًا لاذعًا مطالبينه بالإعتذار، ومن الانتقادات التي وجهت إلى المالكي، "بأن التقليد لا يحتاج إلى موهبة ولا ممثلين مبتدئين ولا يتطلب تمثيلاً أصلاً، بل هو يتطلب بهلوانات قابلين للصبغ والرقع".

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قبل ذلك أيضا هوجم المالكي وتلقى انتقادات لاذعة حتى تصدّر هاشتاق "فايز المالكي" الترند السّعوديّ، وذلك بعد عرض أحد المشاهد التيوُصفت بـ"المسيئة"، بعد أنْ شارك في المشهد، لاعتباره أحد الفنانين البارزين والمعروفين برفضهم الدائم لكلّ إساءة؛ سواء كانت اجتماعية أودينية أو عرقية، بحسب المغرِّدين.

وجاء ظهور فايز المالكي في دور البطولة، بمشهد قال الجمهور إنّه استفزازيّ وفيه تشويه للدِّين، وذلك حين قال الممثل: "اخترت أكون مع اللهو أعيش الحياة، ممكن أغني؟".

وفي ردة فعل للقناة الناقلة حول تلك الانتقادات قامت فضائية mbc بحذف مقطعي فيديو (العنصرية، والمسيئة للدين) على حساباتها عبرمواقع التواصل الاجتماعي جميعها.

يشار إلى أن المالكي يطلّ هذه الأيام عبر مسلسل "سريع سريع" وهو مسلسل سعوديّ خليجيّ مشترك يشارك فيه عدد من النجوم العرب من بينهم راشد الشمراني وحسن عسيري وعبدالعزيز الفريحي وأغادير السعيد وماني غربي وميس حمدان وبسنت النبراوي وإيمان يوسف وهو من إخراج يعقوب الكويتي.