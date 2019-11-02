شكرا لقرائتكم خبر عن اسما شريف منير : الشعراوى أب جليل ورمز للاعتدال وزلة لسان لم أقصدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المذيعة اسما شريف منير لـ"الخليج 365"، إنها لم تقصد الأساءة إلى شيوخنا الأجلاء، وأن الشيخ الشعرواى أب جليل وتعلمنا الكثير من أمور الدين الصحيحة على يده وتربينا عليها، موضحة أن هجومها عليه زلة لسان لم تقصدها على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تثق فى فتوى وأراء شيوخنا العظماء فى الدنيا والدين.

اسما شريف منير أشارت إلى أنها قصدت بتصريحاتها أن هناك فئة قليلة من المدعين تدفع الشباب وتحرضهم ضد بلدهم، وتملأ عقولهم بكلام باطل ضد الدولة والأبرياء كونهم أصحاب خلفية متشددة، موضحة أنها لم تثق فى هؤلاء المدعين وكانت تدافع عن الدين ومبادئه العظيمة التى تعلمناها وتربينا عليها.

واستطردت اسما شريف منير "طول عمرى بسمع وبتفرج على فيديوهات شيخنا الجليل الشعراوى، تعلمت منه أصول الدين والفقه وتعاليم الله أنا وعائلتى، فكيف لى أن أتهجم على شيخ وأب عظيم دخل بيوتنا جميعاً، وعلمنا أن الدين برىء من هؤلاء المضللين، ونصحنا وأكد لنا أن من مواقفه أنه إمام الدعاة ورمز الاعتدال".

وفى نهاية تصريحاتها أكدت اسما شؤيف منير أنها لم تقصد المفهوم العام الذى روجه البعض، لكنى كنت أتحدث عن هؤلاء المدعين فقط، مشيرة إلى أنها تكن الحب والاحترام لشيخونا الأعزاء وتحديداً الشيخ الشعراوى رحمة الله عليه وعائلته".