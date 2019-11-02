شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى يشارك فى مهرجان كينيا المسرحى فى إطار التعاون المصرى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد فنى مصرى وعلى رأسهم الناقد هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى مهرجان كينيا الدولى للمسرح فى الفترة من 4 لـ 11 نوفمبر الجارى .

ويشارك الوفد المصرى فى عدد من الندوات والورش وكذلك المشاركة بالعرض المسرحى "القيد" لفرقة أنا كوندا المسرحية تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبد الرحيم عطا ، محمد سيد فارس ، عبد الرحمن عطا ، مدحت محمد ، خالد على ، إبراهيم صابر ، كارم عطا ، ثريا ربيع فضلا عن إقامة عدد من اللقاءات مع المسرحيين فى كينيا والدول الأفريقية لمناقشة خطة التعاون بين المهرجانات فى الفترة المقبل.

يذكر أن سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح أعلن فى وقت سابق أن العرض المسرحى "الثامنة مساء" سيشارك ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح بمدينة مومباسا.

تدور أحداث العرض حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح ، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.