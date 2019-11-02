كل ما تريد معرفته عن اسما شريف منير بعد وصفها الشيخ الشعراوى بالمتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المذيعة اسما شريف منير مؤشرات البحث فى "جوجل" بعد غضب البعض منها بسبب هجومها على الشيخ محمد متولى الشعراوى على صفحتها على موقع فيس بوك ووصفها له بالمتطرف، الأمر الذى علق عليه والدها الفنان شريف منير وقال : "هى لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل الشيخ الشعراوى الذى يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر تاريخها".

ونذكر فى هذا التقرير أهم المعلومات عن اسما شريف منير : - أسما شريف منير خبيرة تجميل لديها مشروع خاص وتقدم عددا من النصائح لتعليم فن ووضع الميكب. - عملت اسما شريف منير كمساعد مخرج، حتى قررت أن تكون مهنتها الرئيسية تعليم المكياج. Advertisements - تقدم حاليا اسما شريف منير برنامجا مع والدها الفنان شريف منير على قناةon e يحمل اسم "أنا وبنتى" - تزوجت من الفنان محمود حجازى الذى درس فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية فى المسرح من خلال مسرحية "السلطان الحائر"، بطولة محمد رياض وبعد ذلك انفصلا وبعدها فاجئا الجمهور بزواجهما العام الماضى. - خريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - لديها ابنة تدعى لارا من زوجها الأول محمود السكرى جدة ابنتها منى فتحى شقيقة الفنانة نجلاء فتحى.

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