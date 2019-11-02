شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سميرة سعيد تزور الموسيقار جمال سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت المطربة سميرة سعيد الموسيقار جمال سلامة ليلة أمس للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به، وقد رافقها فى الزيارة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، والفنانة نهال عنبر، والمايسترو محمد وهيدى، ودكتورة إلهام سيف الدولة، أستاذة الدراسات اللغوية بأكاديمية الفنون، ورئيسة المركز الإعلامى بالأكاديمية، كما تواجدت أثناء الزيارة زوجته السابقة وفاء بنانى.

الزيارة تمت داخل منزل الموسيقار جمال سلامة بحي الزمالك، وأكدت سميرة سعيد أن علاقة صداقة وطيدة تمتد لسنوات طويلة تجمعها به، كما أن رصيدها من الأغانى الناجحة يضم عدداً كبيراً من إبداعاته منها "إحكى يا شهرزاد"، و"مش حتنازل عنك"، و"قال جانى بعد يومين"، و"واحشنى بصحيح"، و"سيبنى لوحدى"، و"تعبك راحة"، و"آه لو منتش حبيبى".

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وكان الموسيقار جمال سلامة قد خرج مؤخرا من العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى، بعد استقرار حالته الصحية.

يذكر أن المركز الكاثوليكى المصرى للسينما قد أقام الخميس الماضى أمسية فنية تحت عنوان "جمال سلامة.. حدوتة مصرية"، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التابعة للمركز، وذلك بالتعاون مع أوركسترا صوت الموسيقي بقيادة المايسترو الفنان محمد وهيدي، بهدف تكريم الموسيقار جمال سلامة والذى لم يتمكن من الحضور بسبب ظروفه الصحية، وقد حضر الحفل مجموعة من كبارالفنانين على رأسهم سميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز،ونبيلة عبيد، ونهال عنبر، والمطرب محمد ثروث، ونادية مصطفى، وغيرهم.