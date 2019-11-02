تراند اليوم : المنشد الشاب مصطفى حمدى يستقبل المولد النبوى بأغنيته الجديدة “محمد المصطفى”

بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف انتهى المنشد الشاب مصطفى حمدى من تسجيل احدث أغنياته و تحمل اسم ” محمد المصطفى ” كلمات والحان عبد المنعم طه توزيع حماده الحسينى.

يذكر أن المنشد مصطفى حمدى من الأصوات الشبابية الواعدة ويمتلك موهبة متميزة وقدرات صوتية عالية تؤهله لأن يصبح فى الصفوف الأولى فى مجال الانشاد الدينى حيث أنه كان قد بدأ مشواره مع الإنشاد الدينى منذ سن العاشرة بعد اكتشاف موهبته مبكراً مما ساعده على المشاركة بشكل كبيبى ولافت للنظر فى العديد من الإحتفالات الخاصة بالمولد النبوى الشريف وأيضاً فى احتفالات آل بيت رسول الله كما شارك من قبل فى برامج تليفزيونية منها “الطريق الى الجنة” و”فى رحاب الأزهر ” وقدم العديد من فقرات الانشاد فى المناسبات الدينية بالقنوات الفضائية .

وفى مجال الفيديو كليب له ايضا عدة كليبات منها ” بعد ما كنت فى متاهه ” كلمات حسن صلاح وألحان سامح عبد الحميد وتوزيع احمد رشيد. وإخراج احمد الشيخ

وكليب آخر يحمل اسم ” لدار الخلد قد جئنا” وهو مأخوذ من التراث الصوفى وقد وضع له اللحن اما التوزيع فقد قام به محمد نجم واخرجه هشام عبد الحميد

الى جانب قيامه بتسجيل العديد من اغنيات الانشاد الدينى منها “الليله حلًوه ” و “عزى انت عزى باسول الله” و”بإجمال النبى” و “الله الله مالنا رب سوا الله” “انا ليه حبيب من قلبى قريب ” كما له ايضاً العديد من الإنشاد المرتبط بآل الحبيب وبصفة خاصة انشاد دينى حول سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة رضى الله عنهم اجمعين.

وخارج مصر قام المنشر مصطفى حمدى باحياد عدة حفلات انشاد دينى فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.