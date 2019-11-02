تراند اليوم : إيه الدلع ده .. وصلة رقص لبشري علي مش نظرة وإبتسامة – فيديو

تتواصل الفنانة بشرى، بشكل دائم مع جمهورها وتشاركهم يومياتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت بشرى، متابعيها بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “مش نظرة وابتسامة” للفنانة سيمون.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته كاتبة: “بعشق الأغنية دي”.

يشار إلى أن أغنية “مش نظرة وابتسامة” من ضمن أغنيات ألبوم “في حاجة كدة”، وهي من كلمات محمد ناصر، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع أحمد الناصر.

يذكر أن آخر عمل فني، شاركت فيه بشرى، كان مسلسل “عوالم خفية” لعادل إمام الذي عرض في ‏رمضان ‏‏2018، فيما غابت هذا العام إذ لم تشارك في أي عمل في رمضان 2019‏‎.