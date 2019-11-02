تراند اليوم : شاهد.. حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها وتعلق : أنا مش نافخة حاجة

تتواصل الفنانة حلا شيحة، مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت شيحة، متابعيها بعدة صورة جديدة تم التقاطها بطريقة “السيلفي”.

انهالت التعليقات على الصور مشيدين بجمالها ورقتها، إلا أن مظهر شفتيها دفع أحد المتابعين للتعليق عليهما كاتبًا: “النفخ عامل شغل”.

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تسبب التعليق في استفزاز شيحة، فردت عليه كاتبة: “أنا مش نافخة أي حاجة خالص”.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” وهو أول أعمالها الذي عادت من ‏خلاله ‏بعد غياب طويل ‏عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي‎.‎‏ ‏

مسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.