تراند اليوم : تعرف علي .. شرط الفنانة درة الوحيد للزواج

اعترفت الفنانة التونسية درة أن سبب عدم زواجها حتى الآن هو النصيب وأنها لم تلتق بالشخص المناسب.

وعن شروطها كي تتزوج قالت درة خلال لقائها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي إنها تريد شخص تربطها به علاقة حب وإنها لن تتزوج لمجرد الزواج مضيفة أن توافق الشخصيات هام أيضا، مشيرة إلى أن فكرة أن لديها متطلبات خرافية ليست صحيحة.

وكشفت درة أن الظروف والتوقيت واكتشاف أن الطرف الآخر لا يصلح للارتباط كانت عوامل أساسية في عدم اكتمال زيجاتها.

أما عن فستان الزفاف قالت درة”ارتديت فستان الزفاف فى العديد من الأعمال الدرامية التي شاركت بها هو ليس شيئا جديدا بالنسبة لي”.

يعرض حاليا لدرة مسلسل “بلا دليل”، ويشاركها البطولة كل من خالد سليم وجمال عبد الناصر ومحمد لطفي وعمر الشناوي، ومن تأليف إنجي علي واخراج منال الصيفي.