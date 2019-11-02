مصري يقتل طليقته وشقيقها بـ 36 طعنة!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - أقدم موظف مصري على قتل طليقته وشقيقها ب36 طعنة بسبب زواجها من شخص آخر.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، فإن الضحية “سحر. أ”، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة الحمام بمرسى مطروح توفيت أثر إصابتها ب11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها “حسام. أ”، 25 سنة، عاطل، توفى أثر إصابته ب 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبة.

وافادت تحريات الشرطة أنه حال زيارة المجنى عليهما لنجل الأولى “شادي. ص”، والمقيم طرف والده وطليق المجنى عليها ويدعى “ص. ح”، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات، حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص أخر، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى عليهما بالضرب، باستخدام سلاح أبيض ” سكين ” محدثًا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم، وتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.