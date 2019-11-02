ابنة احمد الفيشاوي تثير الجدل بسبب فستانها القصير!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - شاركت ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لينا، متابعيها بمجموعة صور عبر حسابها الشخصي، أثارت غضب متابعي وجمهور والدها وجدها. وقد ظهرت لينا احمد الفيشاوي، بإطلالة جريئة في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكانت ترتدي فستان قصير وجاكيت أسود. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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