قمر بإطلالة مثيرة: “أنا رجل”!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام أطلت فيها بإطلالة مثيرة. واشادت قمر من خلال التعليق على هذه الصور بنفسها ومواقفها واصفة نفسها بأنها عجوز ورجل حيث كتبت: “انا سيدة نفسي.. انا عجوز في عقلي،طفلة بروحي،رجل بمواقفي،من استهان بقدرة صبري،فقد استهزء بنفسه،لأني ملكة بمواقفي لا بعمري”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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