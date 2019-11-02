هروب بوسي من السجن ووصولها الى بيروت!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - وصلت بوسي إلي بيروت، قادمة من لندن، بعد تهربها من حكم قضائي واجب النفاذ بحبسها 3 أعوام بتهمة إصدار شيك دون رصيد بمبلغ مليوني جنيه لصالح طليقها فطين.

وبحسب ما نقل احد المواقع عن مصدر مقرب من بوسي فإنها لم تطق البقاء في لندن بسبب ارتفاع الأسعار وجهلها بالإنجليزية، مضيفاً أنها فضلت السفر إلي لبنان لوجود عدد من أصدقائها هناك، وأين يتصل بها محاميها، ولكنها لا تجد حلاً لأزمتها في ظل إصرار طليقها على القضية.

وأوضح المصدر أن طليق بوسي يملك شيكات دون رصيد وقعتها، باسمها، ويعتزم تحريك دعاوى قضائية ضدها في الأيام المقبلة.