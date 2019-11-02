غادة إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

فوجئت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، وهى تتناول العشاء مع عدد من أصدقائها من الوسط الفنى والسياسي والإعلامي، في مطعم أورا في فندق الفورسيزون بالجيزة، بمفاجأة أعدها لها أصدقائها.

أصدقاء الفنانة المصرية أقاموا لها حفلا مميا بمناسبة عيد ميلادها، وأحضروا لها قالب تورتة حمل صورتها، مما أسعد غادة كثيرا، واحتفلت مع أصدقائها بعيد ميلادها.

وكان في مقدمة الحضور المستشار السياسي محيي بدراوي وحرمه رشا، ودكتور أيمن رشوان، والإعلامية فيروز المرزوقي، ومصمم الأزياء أحمد حافظ، والمطربات مونيا وريهام حلمي، والممثلة ليلى قاسم، وبعض الأصدقاء من خارج الوسط الفني.

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وتألقت غادة خلال الحفل بفستان أبيض طويل شديد الأناقة، وظهرت بلوك جديد، حيث صبغت شعرها باللون الأحمر وتركته منسدلا على كتفيها، وتزينت بمكياج قوي.

الفنانة المصرية التقطت الكثير من الصور مع أصدقائها حضور الحفل، والذي غلب عليه طابع المرح والبهجة.

وكانت محكمة النقض بالقاهرة قد قبلت الطعن المقدم من الفنانة المصرية غادة إبراهيم، حول الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي في القاهرة.

وقالت غادة إبراهيم، في تصريحات صحفية: «ربنا نصفني وأعاد لي حقي وهذه القضية من القضايا النادرة في تاريخ القضاء لأنها تحمل برائتين براءة في أول درجة والبراءة الثانية والنهائية من محكمة النقض.. الحمد لله مفيش أحسن من كده رضا من الله».