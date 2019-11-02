ديانا كرازون تكشف: تلقيت عروض زواج عرفي من شخصيات مهمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا عن زواج الفنانة الأردنية ديانا كرازون من رجل الأعمال.

الفنانة الأردنية ردت على هذه الأنباء، بتأكيدها أن كل ما نشر عن هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ديانا كشفت أيضا أنها تلقت الكثير من عروض الزواج من شخصيات مهمة، لكنها رفضتها لأنها كانت جميعها عرفيا أو زواج في السر.

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الفنانة أكدت، في تصريحات صحفية، أنها مستعدة للاعتزال من أجل الزواج، بقولها:”أتمنى أتزوج من خارج الوسط.. ومستعدة أعتزل من أجل الزواج”.

وأضافت: “أنا كنت في علاقة مع أحد الأشخاص ووصلت معاه لنقطة قد ما هو صار يتحجج.. فأنا قولتله إيش بدك أعتزل.. أنا بعتزل مشانك لأن الفن ما راح يدوم لي.. هيدوم لي شي واحد عيلتي وزوجي وولادي”.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون قد احتفلت في شهر أغسطس الماضي بمرور 16 عامًا على دخولها المجال الفني، ووجهت رسالة شكر خاصة لجمهورها.

وقالت ديانا، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بهيك يوم صعب اتحكم بمشاعري وما أكتب اللي جواتي من مشاعر.. بهيك يوم من كل سنة بتذكر أحلى لحظات حياتي لما جمهوري دعمني ووقف معي من البداية لأكون سوبر ستار العرب بسنة ٢٠٠٣، ولغاية اليوم واقفين جنبي وداعميني بكل حب ومحبتهم معي وحواليي بكل مكان”.