درة تعترف لأول مرة: ارتبطت وتمت الخطوبة لكن الموضوع دايما بيبوظ

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تحدثت الفنانة التونسية درة عن تفاصيل تخص حياتها الشخصية، وكشفت أسباب عدم زواجها حتى الآن

الفنانة التونسية أرجعت سبب عدم واجها حتى الآن إلى “النصيب”، مؤكدة أنها لا تعتبر أن الزواج قرار، لكنه نصيب فقط، وأنها عندما تجد الشخص المناسب والظروف المناسبة ستقدم على هذه الخطوة.

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درة اعترفت لأول مرة إنها ارتبطت أكثر من مرة بعلاقات خطوبة لكنها لم تصل للزواج، قائلة: “كل مرة الموضوع بيقف عند نقطة معينة وبيبوظ ومعرفش إيه السبب، في حاجة بتحصل أنا مش عارفة إيه هي، إما بتكون ظروف أو الشخص مش مناسب”.

وقالت، خلال استضافتها في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إنها بالفعل في البداية كانت تخشى من الارتباط، لكنها تخطت هذا الأمر حاليا.

وأكدت أنها حتى الآن لم تقابل فارس أحلامها، حيث قالت مازحة: ” حتى الآن لم أقابل ولا فارس ولا أحلام”، وعن مواصفاته قالت: “ليس لدي متطلبات كثيرة في شريك حياتي كما يظن البعض، ولكن الصعوبة تكمن في الوقوع في الحب ووجود تفاهم بيننا وأن يتم الموضوع للآخر”.