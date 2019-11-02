صور.. محمد منير يغني جالسا على كرسي بعد الإصابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد منير، حفلًا غنائيًا كبيرًا في حفل افتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وعرضت دار الأوبرا فيلما تسجيليا عن محمد منير و مشواره الفني، قبل بدء الحفل الذي بدأه بأغنية “يا ليلة عودي تاني”.

محمد منير، فاجأ جمهوره بظهوره على المسرح وهو يغني جالسًا وذلك بسبب إصابته بانزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية.

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وقدم محمد منير، عددًا من أشهر أغانيه وكان يستغل الفواصل بين الأغاني لتوجيه كلمات للجمهور ومنها قبل أغنية “يا وطني”: “مرحبا بكل جمهور البلاد العربية، وإن شاء الله هيجي اليوم اللي الحدود هتتفتح فيه بين الدول العربية”.

الكينج، تسلم درع المهرجان، وقال عقب التكريم : “القائمون على المهرجان إخواتي بتشرف بيهم وبتشرف بمهرجان مصر وهو من ألمع وأهم وأعرق المهرجانات”.

وأضاف: “أتذكر بالمناسبة الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني والنهاردة بقول لنفسي مبروك لأن الأغنية العربية كانت في إطار نمطي و قدرنا دلوقتي نعمل أغنية بديلة نفخر بيها”.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يضم 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هي مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذي يقام على المسرح الصغير.