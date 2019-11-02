خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته وأصدقائه بأزياء الهالوين.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري خالد سليم بعيد ميلاده مبكرا، والذي يحل يوم 6 نوفمبر، حيث فضل الاحتفال وسط أجواء الهالوين المرعبة.

الفنان المصري احتفل بعيد ميلاده والهالوين معا مع زوجته “خيرية”، وعدد من أصدقائه، وكان من بينهم الفنان ماجد المصري.

خالد ظهر مرتدي عباءة دراكولا فوق ملابسه، فيما أطل عدد كبير من حضور الحفل بأزياء مخيفة تناسب أجواء الهالوين.

وخطفت تورتة الحفل الأنظار، حيث وضع عليها صورة خالد واسم مسلسله الجديد “بلا دليل”، والذي يعرض حاليا على شاشة قنوات CBC.

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ومسلسل “بلا دليل” بطولة درة، وخالد سليم، ونيكولا معوض، وجمال عبدالناصر، وحازم سمير، وإسلام جمال، وأكرم الشرقاوي، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

ويدور المسلسل حول “حبيبة”، والتي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها “هنا” بأنها شاهدت جريمة قتل “تيمور الهواري” والتي ارتكبها زوجها “عمر”، فتسعى “حبيبة” لمعرفة الحقيقة.