عمرو يوسف يحتفل بأول عيد ميلاد لابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري عمرو يوسف بعيد ميلاد ابنته «حياة» الأول.

عمرو نشر صورة حديثة له مع ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتب معلقا: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي، اليوم هي أتمت عامها الأول، حياة عمرو يوسف».

صورة عمرو مع ابنته حازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره عبر حسابه الخاص، وتغزل متابعيه في جمال ابنته، وهنأوه بعيد ميلادها.

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كما احتفلت كندة بعيد ميلاد ابنتها، وكتبت عبر حسابها الخاص أنها لا تصدق ان الوقت مر بهذه السرعة، وأن ابنتها اكملت عام، وشكرت الله على هذه النعمة.

يشار إلى أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما في أحد الفنادق في أسوان في يناير 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير. ورزقت منه بابنتها “حياة” في نوفمبر الماضي.

الفنان عمرو يوسف قال إنه لم يتعاون مع زوجته في أي عمل فني منذ زواجهما، وذلك لأنه لم يعرض عليهما سيناريو مناسب يليق بهما.