وفاة الممثلة الهندية جيتانجالي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد مشوار فني حافل بالعطاء والمثابرة، رحلت الفنانة الهندية جيتانجالي، عن عمر يناهز الـ74 عاما، في المنزل حيدر أباد بعد توقف قلبي حاد.

وبحسب تقرير موقع ndtv الهندي، تم نقلها إلى مستشفى خاص فائق التخصص وقالت مصادر المستشفى إنها توفيت، حيث سارع رئيس وزراء تيلانجانا ك. شاندراسيخار راو، بتقديم تعازيه لوفاة الممثلة، كما أعرب عدد كبير من الفنانين عن حزنهم، وكذلك رابطة الفنانين التيلجو في وفاة جيتنجالي.

تألقت الممثلة في نحو 500 فيلما امتدت إلى ما يقرب من ستة عقود من خلال أفلام ليس فقط بلغة التيلجو، ولكن أيضًا في لغات جنوب الهند الأخرى.

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توفي زوجها، راماكريشنا، وهو ممثل بارز في توليوود، في عام 2001 ولديها الابن أديت سرينيفاس، وهو أيضا ممثل، وبعض من أفلامها أصبحت ماثلة في ذاكرة السينما لا تنسى أخرى تشمل مثل Sambarala Rambabu.

كانت حياتها المهنية في ذروتها عندما تزوجت من الممثل راماكريشنا، الذي عمل معها في العديد من الأفلام.

من المتوقع أن يتم حرق جسدها وفق المراسم والطقوس الجنائزية في الهندوسية مساء اليوم (31 أكتوبر).