روجينا تتعاون مجددا مع محمد رمضان فى «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافقت الفنانة روجينا للعمل مجددا مع النجم محمد رمضان، بمسلسل “البرنس”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، حيث وقعت روجينا عقود الإنضمام رسمياً لبطولة المسلسل، الذى يعد التعاون الثاني بينها وبين محمد رمضان في الدراما بعد مسلسل “الأسطورة ” عام 2016.

ومن جانبه يعقد مخرج المسلسل محمد سامي جلسات عمل مكثفة حالياً مع بطل العمل ومدير عام الشركة حسام شوقى، وفريق العمل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، والديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، كذلك التحدث بشأن الأسماء المشاركين فى العمل.

مسلسل “البرنس” يجمع محمد رمضان وسامي للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل “الأسطورة” وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، مى عمر، روجينا، هادى الجيار .

والجدير بالذكر أن روجينا شاركت كضيفة شرف فى مسلسل “بدل الحدوتة 3” بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وعرض فى شهر رمضان الماضى، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى .