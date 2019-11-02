11 معلومة عن "ملك بوليوود" في عيد ميلاده الـ54

يحتفل النجم الهندي شاروخان، اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بعيد ميلاده الـ54، قضى منها 31 عاما متربعا على عرش بوليوود برصيد يتخطى 80 فيلما، وأكثر من 24 جائزة محلية وعالمية، ما جعله يلقب عن جدارة بـ"ملك بوليوود".

وهذه أبرز المعلومات عن الفنان الهندي صاحب الشهرة العالمية:

1. بدأ حياته الفنية بعدما جاء من مدينته نيودلهي إلى مومباي على متن القطار دون تذكرة وأقام في فندق لم يصنف حتى بنجمة واحدة، ولكنه امتلك ثقة بنفسه جعلته يحطم فكرة الوساطة من أجل اقتحام بوليوود، وحصل على أول بطولة في فيلم "ديوانا".

2. فيلم "دار" عام 1993 كان الانطلاقة الحقيقية للفنان الشهير، حيث قدم شخصية مركبة لفتى مصاب بخلل عقلي يطارد سيدة متزوجة ويحاول قتل زوجها ليفوز بحبها.

3. شاروخان أطلق اسم مانات ومعناه "أمنية" على منزله الذي يقع في حي باندرا الحي الأرقى بمدينة مومباي، وكان سبب اختياره للاسم أن هذا المنزل كان يحلم بمثله منذ أن كان يقيم في منزل عائلته الصغير بنيودلهي وبعد 30 عاما أصبح مانات مقصدا لآلاف الجماهير يوميا لالتقاط صور تذكارية بالقرب من بوابته.

4. فيلم فانا الذي قدمه شاروخان في 2015 أشار فيه إلى العديد من تفاصيل حياته بل وقام بتصوير العديد من مشاهده داخل منزله.





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5. شاروخان قدم العديد من الثنائيات الناجحة أشهرها مع النجمات كاجول، أيشوريا راي وديبيكا بادكون، ومن أشهر أفلامه معهن محبتين، كوتش كوتش، هوتا هاي، هابي نيو يير.

6. شاروخان طاهٍ جيد ويعشق متابعة برامج الطبخ العالمية لتعلم وصفات جديدة يقدمها لأسرته في أوقات فراغه.

7. الفنان الهندي يتبنى أكثر من 50 عائلة فقيرة بشكل كامل، لكنه يرفض دوما التحدث عن هذا الأمر، معللا ذلك بأنه أمر شخصي بينه وبين الله.

8. زوجة شاروخان جورو من أشهر مصممي الديكور بالهند، وهذا بفضل تشجيع شاروخان الكبير لها، حيث إنهما من أنجح قصص الزواج في الهند.

9. "ملك بوليوود" كان يرفض تماما دخول أي من أطفاله الثلاثه إلى عالم بوليوود، ولكنه لم يجبر أيا منهم على ذلك، بل شارك أيضا ابنه الأكبر أريان تجربته الأولى في النسخة الهندية من الفيلم العالمي ليون كينج عندما أفصح أريان عن رغبته في دخول عالم الفن.

10. شاروخان حصل على 5 جوائز في 2011 عن دور المتوحد في فيلمه الشهير "ماي نيم إذ خان" من أهمها وسام الشرف الهندي كأفضل ممثل بوليوودي.

11. الفنان الشهير يعد الإمارات خاصة دبي أفضل مكان لقضاء عطلاته عقب الانتهاء من تصوير أي فيلم جديد، ويعتبر منزله بالجميرة هو الركن الخاص للاستجمام.



