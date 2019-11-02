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هشام لاشينالسبت 2019/11/2 02:47 م بتوقيت أبوظبي
شعار مهرجان البحرين السينمائي
كشف نادي البحرين للسينما عن إطلاقه الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي في الفترة ما بين 4 و8 مارس/آذار 2020، تزامناً مع الذكرى الـ40 لتأسيس النادي.
وقال نادر المسقطي، رئيس نادي البحرين للسينما إن الدورة الأولى للمهرجان ستشهد مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تحتفي بمسيرة السينما البحرينية وبصناعها، وذلك من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والاحتفالية التي سيعلن عنها لاحقاً.
وأوضحت الناقدة منصورة الجمري، مديرة المهرجان أن نادي البحرين للسينما يسعى لتطوير مسابقة الأفلام التي نظمت منها دورتان على التوالي في عامي 2017 - 2018، وشهدت نجاحاً منقطع النظير بتحويلها إلى مهرجان عربي للأفلام.
وأشارت إلى أن المهرجان يضم مسابقتين، مسابقة عامة يمكن لجميع المخرجين المشاركة فيها، فيما تُخصص المسابقة الأخرى للطلبة.
وأكدت الجمري أن المهرجان يسعى لفتح نوافذ إبداعية على مجال إنتاج الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية وأفلام التحريك وغيرها، وإلى تشجيع الاتجاهات التعبيرية الجديدة في مجال السينما، وذلك إدراكاً من القائمين عليه لأهمية الصورة السينمائية وقوتها كخطاب عالمي، ودعماً للعمل الشبابي المبدع في هذا الحقل الفني الهام.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الدورة الأولى لـ"البحرين السينمائي" 4 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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