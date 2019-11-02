خاص- نقمة على ديانا حداد بسبب التحية العفوية لـ”لبنان” من السعودية

أربعة من أهم وأبرز نجوم لبنان التقوا جمهورهم السعودي خلال إحيائهم حفل “ليلة بيروت” ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، حيث قدّم كل منهم أجمل الأغنيات فأشعلوا المسرح وخلقوا أجواءا رائعة وسط حضور كثيف أتى من مختلف المناطق السعودية للاستمتاع بأحلى الأوقات مع نجوم ذات جماهيرية عالية وجمهور واسع في السعودية.

النجوم الأربعة هم نجوى كرم، عاصي الحلاني، ملحم زين وديانا حداد.

موعد الحفل صادف في وقت يعيش فيه لبنان انتفاضة كبيرة على الفساد والفاسدين، حيث عمّت التظاهرات مناطقه وشوارعه، فتوحّد شعبه تحت راية العلم اللبناني مطالبين بإنهاء الفساد المستشري في كافة مؤسساته وإيصال أشخاص كفوئين الى الحكم، للقيام بإصلاحات مناسبة والمساهمة في نهضة الوطن لإعادة لبنان كما عهده الجميع “سويسرا الشرق” ومقصدًا للسياح من كافة دول العالم.

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من هنا، أراد النجوم الأربعة توجيه تحية للبنان من السعودية، للتأكيد على وقوفهم الى جانب وطنهم وشعبه، ودعمهم بمختلف الوسائل، لذا وبشكل عفوي، قدّم النجوم أغنية “تعلى وتتعمر يا دار” للفنانة الراحلة الشحرورة صباح.

وفي جولة لنا على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتنا تداول الفيديو بشكل كثيف بين رواد مواقع التواصل، اللافت بالموضوع هو انزعاج البعض من ديانا حداد وطريقة غنائها، اذ اعتبر البعض أنها تحاول السيطرة على الاغنية وأن يكون صوتها الوحيد المسموع وان تستعرض على المسرح محاولة جذب الاضواء الى نفسها أولاً، مشيرين الى تعابير نجوى كرم وملحم زين عند غناء حداد، اذ رأوا أن الاخيرة قد سببت إزعاجًا لزملائها الامر الذي ظهر واضحًا على وجه كرم، لتقوم وزين بمغادرة المسرح فورا عند انتهاء الاغنية دون الكلام مع حداد، في حين كان الحلاني أكثر هدوءًا، اذ استدرك الامر وبقي الى جانب حداد موجها لها تحية قبل مغادرته المسرح.

تصرف الفنانة ديانا حداد، علّله فريق آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ رأى أن لحداد خامة صوت مميزة وطبقة عالية، وهي لم تهدف بأن “تغطّي على أحد” من زملائها في الغناء أو تحرجهم، إنما كانت تقدّم الأغنية بشكل طبيعي وعفوي وبأسلوبها المعتاد، إلا أنهم لم يتقبلوا الأمر.

على أي حال، فإن فكرة التحية للبنان كانت عفوية، وذلك ظهر واضحاً من خلال الظهور غير المدروس وطريقة أداء النجوم للأغنية، إذ لم يكن هناك أي تنسيق مسبق بينهم أو تقسيم لمقاطع الأغنية، بل رددوا الكلمات مع بعض ليقعوا في الخطأ أكثر من مرة، أو يقوم أحدهم بترداد مقطع معيّن بعكس زملائه. ويا ليت كان هناك من تنسيق بين النجوم بشكل أفضل قبل تقديم الأغنية، كونها أغنية وطنية ومهداة إلى بلد يمر بمرحلة دقيقة وقد تكون صعبة وحرجة مع مرور الوقت.