خاص- هل رُزق سعد رمضان بطفل من زواجه السري؟

منذ عام 2015، يعيش الفنان اللبناني سعد رمضان قصة حب قوية مع فتاة من خارج الوسط الفني.

وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على العلاقة العاطفية بينهما، الا ان سعد لم ينشر أي صورة أو معلومات عن حبيبته، بل يحاول دائماً ابقاء حياتهما الشخصية بعيدة عن الاضواء.

إلا ان “رمضان” أثار بلبلة كبيرة بالأمس عندما نشر صورة له وهو يحتضن طفلاً رضيعاً بطريقة مليئة بالحنان والمشاعر الصادقة.

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واللافت ان سعد لم يُزيّل الصورة بأي توضيحات بل كتب “هذا من فضل ربي” مع الحرف الأول لإسم حبيبته S أي “سمية”، بالاضافة الى SR أي أول حرفين من اسمه وعائلته.

هنا، راح الجمهور يتساءل بفضول كل واحد على طريقته، “هل سعد تزوج بالسر ورزق بطفل؟.

ولمعرفة الحقيقة، اتصل موقع “الخليج 365” بالمنتج وسام المولى مدير اعمال “سعد رمضان” الذي نفى عبر موقعنا ان يكون الأخير متزوجاً وعنده طفل بل ان سعد كان يحتضن في الصورة طفله أي “ابن وسام المولى”.

لا شك في ان سعد نجح في اثارة فضول الجمهور وجذب انتباهه على امل ان تتحقق امنية محبيه ويحمل العام المقبل طفله بين ذراعيه.