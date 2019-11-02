ميس حرب بعد طرح ألبومها "سوارات": الجمهور ملّ من الكلمة المفتعلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلقت المغنية السورية ميس حرب ألبومها "سوارات" في دار الأسد للثقافة والفنون بالعاصمة السورية دمشق، وقدمت على مسرح دار الأوبرا بعض أغنيات الألبوم إضافة إلى أغنيات أخرى لها.

ويضم الألبوم ستّ أغنيات ومقطوعة موسيقية ألحان وتوزيع رشيد هلال الذي قدمها أيضًا على المسرح خلال الحفل.

وأشارت الفنانة السورية في تصريح لموقع فوشيا أن زوجها رشيد هلال قام بتوزيع أغنيات الألبوم، بينما جاءت بعض كلمات الأغنيات من تأليفها، وكتب الشاعر والأديب عصام حسن أغنية "سوارات"، وكتب فارس هلال أغنية "حلي"، وسليمان مليح كتب كلمات أغنية "حلو القد"، وشاركتها في الحفل فرقة سيد درويش بقيادة رشيد هلال.

بالإضافة إلى أغنياتها السورية قدمت أيضًا أغنية باللهجة التونسية، مؤكدة على حبها لتونس وتعاونها في هذه الأغنية مع أشخاص من تونس.

وأعلنت حرب خلال الحفل أن جزءًا من ريع الألبوم سيعود لصالح جمعية بسمة المعنية بعلاج سرطان الأطفال، ليكمل الفن رسالته الإنسانية والاجتماعية.

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ويعتبر ألبوم "سوارات" الثاني لميس حرب بعد ألبومها "خيطان الشمس".

وفي تصريح لموقع فوشيا أكدت الفنانة السورية أن إطلاقها للألبوم من دمشق امر طبيعي جدًا ويعني لها الكثير؛ فهي بالنتيجة فنانة سورية تعتز بسوريتها وهويتها.

وأضافت أن تعاونها مع زوجها رشيد هلال له أكبر الأثر في نجاحها واستمرار خطواتها المدروسة بعناية فائقة، في سبيل الوصول إلى حالة فنية خاصة بها تشكل بصمة في عالم الغناء، مؤكدة أن التفاهم والشغف هما أساس نجاح أي عمل فني.

يشار إلى أن ميس حرب مطربة سورية من محافظة السويداء، أعلنت كثيرًا عن حبها للفن منذ كانت طفلة، وكبرت على الأغنيات الشعبية، وساهمت عائلتها كثيرًا بنجاحها وإتقانها لقواعد وأسس الغناء.

ودرست في المعهد العالي للموسيقى بدمشق ومن ثم بدأت تخطّ طريقها عبر العديد من التجارب، لتصبغ اسمها وبصمتها الخاصة، وهي تتدخل بكل تفاصيل الأغنيات والعمل، عدا عن تلك التي تكتبها وتلحنها؛ الأمر الذي أوجدها وبجدارة على العديد من المسارح العربية والعالمية.