ريهانا تطلق خطًا جديدًا من المجوهرات.. احتفالا بالمرأة السمراء! ‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد نجاحها الباهر في خط التجميل والأزياء "فينتي" تواصل ريهانا الصعود للقمة بإطلاقها خطًا جديدًا للمجوهرات المصممة خصيصا للمرأة السمراء احتفالًا بها وبمكانتها في كل أرجاء العالم وبخاصة في القارة السمراء "أفريقيا".

فلم تكتف ريهانا بخط فينتي للتجميل بل توسعت ليشمل اللانجيري والذي تفوقت به على العلامة الأشهر في هذا المجال وهي فيكتوريا سيكريت واحتفت من خلاله بالمرأة مهما كان حجم جسمها وتبنت فكرة الاختلاف بشكل رائع تتحدى به التجمد الفكري عند العلامة المذكورة التي لا تقبل بأي عارضة ولا تعترف بالممتلئات، إذ سلكت ريهانا منحى آخر أكثر شمولية وانجذابًا للسيدة التي تبحث عن الرضا الذاتي.

ويحمل خط المجوهرات الجديد اسم "كاميو" وتختص به المرأة السمراء الأفريقية، وقد أعادت من خلاله تصميم الرموز القديمة، لتحمل روح العصر الممتزجة بالكلاسيكية بثلاثة قطع، وهي الخاتم وزوج الأقراط والقلادة التي تتحول لبروش كذلك.

وأضافت ريهانا روح العصر على عبق الماضي وجمال الذكريات، فحملت إحدى القطع صورة إيروس إله الحب وهو يعبر عن الحياة الجنسية للمرأة، وتعبر ريهانا في مجوهراتها الجديدة عن السعادة والإبداع والشجاعة والجرأة، وكلها مشاعر يجب أن تتحلى بها المرأة.

وبحسب مجلة "فوغ" البريطانية، صممت القطع من الزجاج الملصق بصمغ الراتينج، يحيطها اللآلئ الصغيرة والخرز من كل جانب، كنموذج من الأعمال الفنية التي تأمل ريهانا أن تتوارثها الأجيال.

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هذه المجوهرات ليست للإطلالات التقليدية فحسب، بل تستطيع المرأة أن ترتديها كما يحلو لها، مثل هذه السيدة التي ارتدت القلادة حول شعرها لتزين بها الكعكة المرتفعة، كذلك نلاحظ اقتران المجوهرات بقصة الشعر القديمة، وكأنها إرث مقترن بهذه الأحجار الكريمة عبر التاريخ.

وتسرد ريهانا قصة متناغمة الأحداث بهذه المجموعة المذهلة، لتشعر المرأة بالسعادة والاعتزاز بالنفس، دون الالتفات لشكلها أو جسمها ولون بشرتها، ويقول جليل ويفر شريك ريهانا في هذه المجموعة: "تسعى ريهانا لتقديم المزيد بمجموعات رائعة تفوق التوقعات، تحمل لمسات من الإبداعات التي لا تنتهي، وأفكارًا متعددة ستعبر عنها بشتى الطرق احتفالاً بالمرأة في كل مكان".

يذكر أن ريهانا حرصت مؤخرًا على حضور عيد ميلاد المغني الكندي العالمي دريك، كما لم تَكُفْ عن التحدث والتسامر مع الأخير طوال الحفل؛ ما يعني عودة علاقة الصداقة بينهما مرة أخرى، بالرغم من تصريحاتها بعد الانفصال لمجلة فوغ، بأنهما لن يكونا صديقين بعد الآن.