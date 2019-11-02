عمرو يوسف يتفاعل مع متابعيه.. هل غار من زوجته كندة علوش؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ متابعو الفنان المصري عمرو يوسف، بتغريدةٍ له عن تفاعله مع مواقع السوشال ميديا خلال الفترة المقبلة، وخاصة تويتر، على الرغم من رفضه في السابق لنجومية السوشال ميديا والذي وصفها بالزائفة كما أنّها تكشف الكثير من الأسرار الشخصية على حد وصفه.

وغرد عمرو عبر حسابه الشخصي بتويتر قائلاً: "صباح الورد قررت أركز مع تويتر شوية أو شويتين"، ليتفاعل الجمهور بشدة مع التدوينة وجاءت جميع التعليقات منصبة على غيرته من متابعي زوجته الفنانة كندة علوش، والتي احتلفت مؤخرًا بوصول متابعيها لمليون شخص، في حين يصل عدد متابعي عمرو يوسف ٨١٤ ألف شخص، ما يعتبر من أقل النجوم تفاعلاً على تويتر".

وجاءت ردود عمرو على التعليقات لتؤكد بأنّه غار من زوجته، فقرر الاهتمام للوصول للمليون في أقل وقت ممكن، وأيده الجمهور بشده في ذلك.

ومن جانبٍ آخر طالبه الجمهور بعمل مسلسل جديد بينه وبين زوجته كندة علوش، حيث أشاد الجمهور بثنائيتهما في مسلسل ظرف أسود، كما طالبه الجمهور بنشر صورة لابنته باستمرار مؤكدين أنها تشبهه كثرا.

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وشارك الفنان عمرو يوسف أمس الجمعة صورة لابنته حياة في أول ظهور لها، عبر صفحته على إنستغرام، وكتب تعليقًا على الصورة: "حبيبتي تمت سنة".

وأشاد عدد كبير من نجوم الفن بالمنشور، وعلقت الفنانة مني زكي: "كل سنة وحياة طيبة"، كما علقت هند صبري، وإسعاد يونس، والفنان علي الطيب.

كما شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها فرحتها بمرور عام على ولادة ابنتها "حياة" من خلال الكشف عن ملامح وجهها لأول مرة، عبر نشر صورتها على حسابها الرسمي في إنستغرام.

وكان عمرو قد شارك نجاح فيلمه الأخير "ولاد رزق2" في تدوينه له عبر "تويتر" قائلاً: "‏الحمد لله مليون شكراً على استقبالكم الرائع يا أحلي ناس في الدنيا مبسوط بيكم وبوجودكم ومبسوط أكتر إن الفيلم عجبكم، أنتم السبب إن الفيلم حقق أكتر من 3.5 مليون في أول يوم عرض ويا رب دايماً أقدر أقدم أعمال".

يذكر أنَّ آخر عمل سينمائي للفنان عمرو يوسف فيلم «أولاد رزق 2»، والعمل بطولة الفنان أحمد عز، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد، هند صبري وشريف منير.