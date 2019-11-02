كم تقاضى كريم عبدالعزيز عن ظهوره الأول بعد غياب 10 سنوات عن الإعلام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أن ظهور النجم المصري كريم عبدالعزيز، في وسائل الإعلام نادرًا ومع النجاحات الأخيرة التي حققها بفيلمه السينمائي "الفيل الأزرق2" لم يظهر في الإعلام إلا مرة واحدة مع صديقه أمير كرارة ببرنامجه "سهرانين".

ويغيب كريم عبدالعزيز، عن الظهور الإعلامي على الشاشات العربية منذ 10 سنوات، إلا أن الإعلامية المصرية لميس الحديدي كسرت هذا الحاجز باستضافته في برنامجها الجديد "القاهرة الآن" والذي يعرض عبر شاشة "العربية – الحدث".

وكشف مصدر خاص لـ"فوشيا"، داخل كواليس البرنامج، عن المقابل المادي الذي تقاضاه كريم عبدالعزيز من أجل الظهور، وهو 100 ألف دولار، مشيرًا إلى أن كريم عبدالعزيز وافق على هذا المبلغ من أجل لميس الحديدي بسبب الصداقة بينهما، ولأنه يراها مذيعة استثنائية حسب تعبيره أثناء الاتفاق.

وأوضح المصدر أن تفكير لميس الحديدي، في استضافة كريم عبدالعزيز يأتي بعد النجاحات التي حققها الأخير، كما أن الإعلامية المصرية اعتمدت خطة في عملها وهي استضافة الفنانين السوبر ستارز لكي تكسب قاعدة جماهيرية وتحظى بقبول لدى الجمهور العربي الذي توجّه له محتواها الإعلامي.

على صعيد آخر يستعد النجم كريم عبدالعزيز لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب والروائي المصري أحمد مراد برفقة النجم أحمد عز، وهو الفيلم الذي رصدت له الشركة المنتجة ميزانية مفتوحة، كما يتقاضى كريم عبدالعزيز مقابلًا ماديًا قيمته 35 مليون جنيه ومثلها لأحمد عز.

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وتدور أحداث الفيلم حول أحمد عبدالحي والشهير بـ"كيرة" ويجسده كريم عبدالعزيز، وهو شاب وطني ينشغل بقضايا بلاده خلال الفترة الزمنية لعام 1919 ويتم اتهامه بالخيانة والتطرف.

فيلم "كيره والجن"، يجمع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في أول عمل سينمائي، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويتناول الفيلم فترة الاحتلال البريطاني ويعرض الكثير من البطولات الوطنية للجنود المصريين في هذه الفترة.

ويواصل كريم عبد العزيز حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ويجسد من خلاله دور مقدم برامج، يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصري، ويدخل في صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق، لكنه يرفض، ثم يقابل فتاة أخرى تجسد دورها الفنانة دينا الشربيني بالصدفة ويقع فى حبها، وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.