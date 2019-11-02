نشوى مصطفى تتخذ قرارًا مفاجئًا بعد غيابها عن الساحة الفنية.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، اعتراضها على ما يحدث في الوسط الفني من استبعاد لبعض الوجوه وظهور أخرى، مؤكدًة أنها قررت الاتجاه نحو خطوة الإنتاج لنفسها في مصر للتغلب على ندرة ظهورها في الأعمال الفنية.

وقالت نشوى مصطفى، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إنَّ الوسط الفني يتعامل مع الفنان على أنّه موظف يتم خروجه على المعاش عند فئة عمرية معينة، موضحةً أنّها تواجه هذه المشكلة في مصر منذ سنوات رغم ظهورها كل عام في عمل خليجي وتحصد عنه جوائز.

وأضافت أنَّ اتجاهها للإنتاج في مصر مجازفة كبيرة ولكنّ زوجها سيساعدها في هذه الخطوة، منوهةً إلى أن زوجها يعمل في مجال التسويق ويمتلك الخبرة الجيدة التي تجعلها تظهر على الساحة بعملها الذي تقوم بإنتاجه.

وأكدت نشوى مصطفى أنها تقوم حاليًا بالتسويق لبرنامج تلفزيوني يتناول السياحة في الإمارات في إطار كوميدي، موضحةً أنّها تعاقدت على تصوير البرنامج في الإمارات وسيتم تقديمه برفقة فنان إماراتي.

وأردفت "مصطفى" أنّها حصلت على عرض من قناة إماراتية لشراء حق عرض البرنامج عبر شاشتها، منوهًة إلى أنَّ التسويق الإعلامي أسرع من الفني ومن خلال هذه التجربة ستقيّم الاستمرار من عدمه.

Advertisements

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قالت عبر حسابها على "فيسبوك": "حد عنده واسطة عايزة أمثل أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة ييجي مني".

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى، على إثارتها الجدل، بمنشورها عن بحثها عن فرصة للتمثيل، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قائلة: "أنا كتبت اللي حسيته.. وأي حاجة بتيجي ع بالي بعبر عنها في بوست".

ويأتي هذا المنشور بعدما شعرت "مصطفى" بالضيق لعدم تواجدها على الساحة الفنية طيلة الفترة الماضية، في ظل مشاركتها في الدراما الخليجية باستمرار، وكان آخرها مسلسل "البشارة" بأبو ظبي، وحصولها على تكريمات في استفتاءات الجمهور بالإمارات.

ودونت الفنانة المصرية منشورًا أبدت فيه انزعاجها من اعتقاد البعض أنها تحتاج إلى كسب المال، وقالت فيه: "الحمد لله مستورة، وعلمت ولادي في أمريكا وألمانيا، وساعدتهم في جوازهم، حاسة إني على دكة الاحتياط بقالي كتير، ومستعدة أشتغل ببلاش طالما الدور حلو"، ولازم أمثل بشروطي الفنية، وأعمل حاجة ليها معنى".

يُذكر أن آخر عمل شاركت فيه نشوى مصطفى في مصر كان من خلال مسرحية "سيلفى الموت" ولكنها تابعةٌ للهيئة العربية للمسرح، وقدمته قبل عامين، ويعد جزءًا من وظيفتها في الهيئة الحكومية، ولم تتقاضَ عليه أجرًا.