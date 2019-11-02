كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها في الأهرامات.. شاهديها بالجلباب البدوي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت المطربة العالمية كاتي بيري خلال زيارتها إلى مصر على زيارة الأهرامات وعدد من المناطق السياحية بالصحراء الغربية.

ونشرت المطربة الأمريكية صورًا تظهر في إحداها وهي تتسلق أحد الأهرامات بينما لفتت إلى "ريشة ماعت"، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين والمتعلقة بالحياة بعد الممات.

وعبرت المطربة العالمية ونجم السينما العالمي أورلاندو بلوم عن سعادتهما بالزيارة وكتبت خلال صفحتها على موقع "إنستغرام": "اعتقد المصريون القدماء أنه عندما تجاوز قلبك فإنك تكون في توازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهلاً لرحلة الحياة الأخرى، أمى تحولت لريشة عندما كنت طفلة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان، إنه العام الـ35".

وجاءت زيارة بيري للأهرامات ضمن بصحبة عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها الـ35.

وقامت بيري بزيارة واحة سيوة وقامت فيها برحلة سفاري في الصحراء وظهرت ترتدي "جلبابًا" مزينًا على الطراز التقليدي البدوي خلال زيارتها لواحة سيوة والصحراء البيضاء وعدد من المناطق السياحية بمصر.

Advertisements

يذكر أن بيري تحظى بشهرة واسعة في عالم الغناء العالمي لما استطاعت تحقيقه من نجاحات متتالية استهلتها عام 2007 بعد إتمامها دراسة الغناء الأوبرالي في جامعة "سانتا باربرا".

واحتفلت بيري بعيد ميلادها عبر توثيق لقطات رومانسية في مناطق نادرة بمصر وسط نهر النيل وركوب الجمال في الصحراء ومشاهدة شروق الشمس فوق الأهرامات مع خطيبها أورلاندو بلوم.

وتعتبر كاتي بيري من أشهر المطربات في العالم، حيث إن عدد متابعيها على السوشال ميديا بالملايين، فمتابعوها على يوتيوب بلغوا 35 مليون شخص، وعبر فيسبوك 66 مليون متابع، وعلى إنستغرام 87 مليونا، وعبر تويتر 108 ملايين، وقد روجت لرحلتها في مصر على أغلب صفحاتها.

فالمطربة الانجليزية لها شهرة واسعة على مستوى العالم، حيث وصلت أغلب أعمالها الموسيقية لمليار مشاهدة، وكان من ضمنها أغنية "roar" التي وصلت إلى 3 مليارات مشاهدة، كما وصلت أغنيتها "dark horse" إلى 2 مليار وأكثر من نصف المليار مشاهدة، وتعدت أغنيتها "fireworks" المليار ونصف المليار مشاهدة، بالإضافة إلى تعديها حاجز المليار بأغنيتها "last Friday night"، فالمطربة اللندنية لديها شهرة واسعة عالميًا.