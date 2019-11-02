شكرا لقرائتكم خبر عن إيجى إزيليا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة Lola الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية إيجى إزيليا أنها ستطلق أغنية سينجل جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها "إيدوليتر" و"بورتال بوبلاين".

وكشفت إيجى إزيليا البالغة من العمر 29 عاما أن أغنيتها الجديدة تحمل اسم "Lola" مع اليس شيتر، وحددت إزيليا أن تطرح الأغنية فى 8 نوفمبر الجارى.

وطرحت إيجي إزيليا البوستر الخاص بالأغنية علي صفحتها الشخصية بموقع إنستحرام.

يذكر أن إيجى إزيليا بدأت حياتها المهنية كمغنية محترفة فى عام 2011، وقدمت عددا من الأغانى الناجحة، ومن أبرزها "sally walker" و"started" و"kream" وغيرها.