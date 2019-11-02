شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: فيلم "صندوق الدنيا" مفاجأة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بمشاركته فى فيلم "صندوق الدنيا"، الذى يتم تصويره حالياً، وقام بتصوير معظم المشاهد التى جمعته بالفنانة رانيا يوسف، مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقى الأدوات التى قدمها من قبل.

وأضاف الفنان صلاح عبد الله، فى تصريحات صحفية، أنه فى البداية وافق على الدور فوراً بعد قراءة السيناريو، لثقته فى المخرج والمؤلف عماد البهات الذى يثق فى اختياراته.

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ورفض عبد الله الإفصاح عن تفاصيل دوره الذى يتوقع نجاحه لأنه اجتماعى ويواكب فئات المجتمع، بالإضافة للاختيار المميز لفريق العمل وأشاد بدور الفنانة رانيا يوسف وأكد أنها فنانة فوق الوصف ومتميزة فى عملها.

فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوى، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضى، أحمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.