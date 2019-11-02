شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يكشف تفاصيل مشاركته فى حفلات ليالى المحروسة بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب سعد الصغير 3 حفلات غنائية ضمن فعالية "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، حيث يحيى أولى حفلاته غدا الأحد، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهور سعد، ويقدم خلاله عددا من المفاجئات كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وتشهد المملكة العربية السعودية أضخم حدث ترفيهى فى تاريخها، حيث يضم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم العالم.

وروج المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صفحته على موقع فيس بوك لأولى حفلات المطرب سعد الصغير فى ليالى المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض.

Advertisements

وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.