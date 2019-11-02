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عمرو يوسف: قررت أركز مع تويتر.. وكندة علوش متغزلة: وأنا بقول ليه الموقع منور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان عمرو يوسف تغريدة له على تويتر قرر فيها التفاعل أكثر على حسابه، والتدوين أكثر لزيادة متابعيه، حيث غرد قائلا: "صباح الورد .. قررت أركز مع تويتر أكتر شوية أو شويتين"، لتدخل زوجته كندة علوش تتغزل فيه قائلة: "وأنا بقول ليه تويتر منور".

 

ودخل عدد من متابعى عمرو يوسف، فى حوار معه ليسأله أحد المدونين قائلا: "عشان توصل لمليون متابع؟ ليرد عليه قائلا: "لا عشرة"، وقالت له مدونة أخرى "باينة الغيرة من مليون كندة علوش"، ليرد عليها عمرو ساخرا "إيه ده إنتى عرفتى إزاى؟".

 

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يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

 

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عمرو يوسف 

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عمرو يوسف 

 

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