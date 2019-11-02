فن ومشاهير

اليوم ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية و 10 أفلام تتنافس على الجوائز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن مساء اليوم جوائز الدورة الثلاثين لمهرجان ايام قرطاج السينمائية في حفل ختام يعقبه فعاليات " ريد كاربت " يمر عليها نجوم المهرجان وعلي رأسهم النجمة هند صبري التي من المتوقع حصولها علي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم  "نورا تحلم" وأيضا الفنان سيد رجب وفيلمه الروائي القصير" حبيب " للمخرج شادي فؤاد ومتوقع أيضا حصوله علي جائزة .

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أما عن بقية الجوائز فلن تخرج عن 5 أفلام يرصدها الخليج 365 قبل حفل الختام اليوم بمدينة الثقافة بالقاعة الكبري لدارالاوبرا بتونس العاصمة في السابعة مساء وهي : الفيلم السوداني " ستموت في العشرين " الذي لم يشارك في أي مهرجان إلا ونال جائزة ومتوقع حصوله علي الحائزة الكبري " التانيت الذهبي " في مسابقة الافلام الروائية الطويلة، وهناك فيلم من أهم الأفلام بالمهرجان وهو الفيلم التسجيلي " الحديث عن الاشجار " للمخرج صهيب قاسم البري، ومن المتوقع حصوله علي جائزة في مسابقته .

من الافلام أيضا التي من المتوقع بشدة حصدها أكثرمن جائزة، الفيلم المغربي " آدم " للمخرجة مريم توزاني وهي ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة أيضا،  وزوجة المخرج المغربي الشهير " نبيل عيوش " ومن المتوقع أن يحصد فيلم " أطلانتيك " للمخرجة ماتي ديوب إحدي جوائزالمهرجان ومن الأفلام أيضا التي يرشحها أغلب النقاد لنيل جائزة الفيلم الجزائري" بابيشا " للمخرجة "منية مدور" والفيلم السعودي " سيدة البحر " للمخرجة شهد أمين ومتوقع بقوة ان ينال الفيلم التونسي " بيك نعيش " للمخرج مهدي البرصاوي جائزة خاصة وآخر الأفلام المرشحة لنيل جائزة هو الفيلم السوري " نجمة الصبح " للمخرج جود سعيد وبذلك يكون عدد الافلام التي ترشحت لنيل الجوائز 10 أفلام من مجموع كلي شارك في المهرجان يبلغ  170 فيلما موزعة علي كل المسابقات والاقسام.

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يذكر أن الدورة الحالية يشارك فيها 15 سينمائيا، من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو وممثلين، في لجان التحكيم للمسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) ويترأس المخرج السنغالي الفرنسي آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى لأيام قرطاج السينمائية 2019 والتي تضم أيضا الفنان محمود بن محمود إلى جانب السينمائي الياباني فوكادا كودجي والمخرجة مريم بن مبارك إلى جانب الممثل الجزائري حسان كشاش والسينمائية الزيمباوية تسيتسي دانجارمبجا والكاتبة والسيناريست والممثلة اللبنانية ياسمين خلاط.

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أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية تضم 5 أعضاء، يترأسها مدير صندوق مينا للاعلام جيروم غاري والناقد والدكتورمحمد المديوني والناقدة السينمائية دجيا مامبو والمخرج المصري محمد صيام والمخرج جون ماري تينو، إما لجنة تحكيم العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة) يترأسها المنتج الفلسطيني السويدي ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داوود وجويل كاركازي.

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هند صبري في نورة تحلم 

 

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الفنان سيد رجب وفيلم حبيب 

 

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