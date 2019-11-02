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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ردت الفنانة حلا شيحة على تعليق واحدة من متابعي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثنت فيه على إطلالتها الأخيرة، وأرجعت السبب فيها إلى عمليات التجميل.
وكتبت "النفخ عامل شغل"، لترد حلا "أنا مش نافخة أي حاجة خالص".
يُذكر أن حلا شيحة، شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل "زلزال" وهو العمل الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي.
مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تكشف حقيقة إجرائها لعملية تجميل في شفايفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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