صلاح عبدالله: "صندوق الدنيا" تجربة مختلفة وسعيد بالتعاون مع عمرو القاضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير دوره في فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة الفنانة رانيا يوسف، والذي انطلق تصويره الثلاثاء الماضي.

وأعرب عبدالله في بيان صحفي عن سعادته بالتجربة التي وصفها بالمختلفة، مؤكدًا أنه تحمس للعمل كونه من إنتاج الفنان عمرو القاضي، إذ أنه التجربة الإنتاجية الأولى له، لافتًا إلى أن عمرو حرص في البداية على إخفاء الأمر عن الفنانين ليضمن أن انضمامهم للعمل نابع من إيمانهم به.

فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "KEMET Film Production".