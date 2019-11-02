بصورة تجمعها بسميرة سعيد.. نهال عنبر تدعو لجمال سلامة بالشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعي حسابها على "إنستجرام"، بصورة تجمعها بالموسيقار الكبير جمال سلامة، والذي يعاني منذ فترة من أزمة صحية.
وظهر في الصورة إلى جوار نهال وسلامة: طليقته وفاء بناني والأب بطرس دانيال رئيس المركزي الكاثوليكي المصري للسينما والفنانة سميرة سعيد التي تعاونت مع الموسيقار الكبير في عدد من أشهر أغانيها مثل "احكي يا شهرزاد" و"قال جاني بعد يومين".
وكتبت نهال في تعليقها على الصورة: "ألف سلامة على الموسيقار العظيم جمال سلامة ربنا يشفيه ويعافيه".
جدير بالذكر أن المركز الكاثوليكي أقام مساء الخميس الماضي، حفلًا لتكريم الموسيقار جمال سلامة الذي منعته ظروفه الصحية من الحضور، وشهد الحفل تواجد عدد كبير من الفنانين ومحبيه، ومنهم الفنانة سميحة أيوب، الفنان محمد ثروت، الفنانة نبيلة عبيد، الإعلامي مفيد فوزي، الفنانة سميرة عبدالعزيز.
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