محمد علي رزق ووائل عبدالعزيز وعلاء زينهم ضيوف شرف "شريط 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق عمل فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهدهم، على أن يتم طرح الفيلم خلال الفترة المُقبلة وفور الانتهاء من كافة مراحله.

وانتهى الفنان علاء زينهم والفنان محمد علي رزق والفنان وائل عبدالعزيز، من تصوير مشاهدهم بالفيلم، الذي يظهروا خلاله كضيوف شرف، وجمعتهم بكل من: خالد الصاوي وخالد أنور وأحمد خالد صالح.

"شريط 6" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد سلامة، إنتاج أحمد عبدالباسط. الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية التشويقية التي تحدث لمجموعة من الشباب يقعوا في أزمات حقيقية نتيجة أزمة في الأخلاق والتربية.