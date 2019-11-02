تراند اليوم : تفاصيل الأزمة التي أشعلها نجل "أحمد السقا" مع عدد من الفنانين...

تسبب "ياسين" نجل الممثل المصري أحمد السقا في إشعال أزمة بين والده وأبطال فيلمه الجديد "العنكبوت"، بعد أن نشر صورة له بمفرده على "أفيش الفيلم".

وقالت موقع مجلة "لها" المتخصص في نشر الأخبار الفنية، إن فيلم "العنكبوت"، والذي يعود من خلاله السقا إلى السينما يواجه أزمة كبيرة بين أبطاله بعد ظهور بطله بمفرده على "الأفيش" الذي نشره نجله "ياسين" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

ويشارك السقا في بطولة الفيلم، عدد من النجوم منهم منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، وزكي فطين عبدالوهاب.



ووفق المصدر ذاته، فإن أبطال الفيلم يشعرون بالغضب لتجاهلهم وعدم وضع أي صور لهم على "الأفيش" الأمر الذي جعلهم يمتنعون عن الترويج له عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن ياسين وضع والده في موقف محرج مع باقي النجوم، لاسيما أنه قد يكون "الأفيش المبدئي"، خاصة وأن سياسة الترويج للأفلام باتت تركز على نشر أكثر من "أفيش" ويحمل كل منهم صورة لبطل العمل.