تراند اليوم : "تضع يدها في منطقة حساسة".. فيديو فاضح لفنانة شهيرة داخل سيارة...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا للفنانة الشهيرة إنجي خوري، داخل سيارة وهي ترقص بشكل فاضح.

الفنانة السورية المقيمة بلبنان، تواصل استفزاز متابعيها بنشر صور وفيديوهات جريئة للغاية، حيث نشرت فيديوهات وهي ترقص داخل سيارة مع أحد يقوم بالتدخين، وهي تؤدي حركات إباحية بوضع يدها على مناطق حساسة، وهو ما استفز الجمهور ووجه لها اتهامات إباحية وشتائم بذيئة.

وعلى الرغم من الهجوم عليها إلا أنها لم تتوقف أو تعيرهم أي اهتمام، بل واصلت الاستفزاز ونشرت فيديوهات أخرى من دبي أثناء حضورها حفلة بمناسبة "الهلوين" وتقوم بتأدية رقصات مثيرة بشكل مستفز.

وأنا كده ليييه؟؟ شاغله كل الناس 🔥 pic.twitter.com/eKmFXo0fs0 — انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) October 31, 2019

معرفش بيحصل إيه...! 🔥 pic.twitter.com/GHYRppiOJV — انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) October 31, 2019

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)