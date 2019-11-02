ترددت شائعات كثيرًا حول عودة الفنانة المعتزلة نسرين إلى التمثيل، خاصة بعد عودة كثيرات من المحجبات المعتزلات إلى الفن بالفعل، وآخرهن حلا شيحة.
وأكد الفنان محسن محيي الدين، زوج نسرين، عدم صحة هذه الشائعات مطلقا، موضحًا أنه لم يجبر زوجته الفنانة نسرين على الاعتزال، مشيرًا إلى أن الفنانة المعتزلة نسرين تستمتع بحياتها بعيدًا عن الأضواء. – وفقا لـ”صدى البلد”- وقال محسن محيي الدين في ندوة عقدت له : “إنها اكتشفت عالمًا جديدًا بعيدًا عن الوسط الفني، ولكنها في الوقت نفسه لم تختف نهائيا على المستوى الاجتماعي”.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الفنان “محسن محيي الدين” بشأن الأنباء حول عودة زوجته الفنانة المعتزلة “نسرين” للتمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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